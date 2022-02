Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholt - Umfeld bleibt aber getrübt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Etwas erholt von seiner jüngsten Schwäche ist der Dax (DAX 40) am Montag in die neue Woche gestartet. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Handelsminuten 0,68 Prozent auf 15 203 Punkte. Ein erneuter Test der runden Marke von 15 000 Punkten ist damit zunächst abgewendet, nachdem den Technologiewerten an der US-Börse Nasdaq am Freitag ein versöhnlicher Wochenausklang gelungen war.

Mit der Rückeroberung der 15 200-Punkte-Marke habe der Dax den Abwärtstrend zwar noch nicht überwunden, aber die unmittelbare Gefahrenzone erst einmal verlassen, erläuterten die Charttechniker der UBS. Aufgrund der deutlich gestiegenen Renditen am Anleihemarkt und der Aussicht auf Zinserhöhungen sei die Stimmung am Aktienmarkt aber generell getrübt, hieß es am Morgen von der Helaba. Zudem zeichne sich in der Ukraine-Russland-Krise keine Entspannung ab, die geopolitischen Risiken hielten die Energiepreise hoch.

Der MDAX der mittelgroßen Titel rückte am Montagmorgen um 0,60 Prozent auf 33 279 Zähler vor. Einen ähnlichen Zuwachs verzeichnete auch der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex für die Eurozone./ajx/jha/