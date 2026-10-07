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Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung stockt - Dax kann Wall Street nicht folgen

Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung stockt - Dax kann Wall Street nicht folgen
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Börsentagen mit Gewinnen gerät zur Wochenmitte die Erholung am deutschen Aktienmarkt ins Stocken. Kurz nach der Eröffnung auf Xetra sank der DAX um 0,70 Prozent auf 25.272 Zähler. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex zeitweise die Marke von 25.500 Punkten hinter sich gelassen, die sich aber als Widerstand erweist.

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Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten notierte kaum verändert mit 30.538 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,6 Prozent nach.

Angesichts der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen halten sich Investoren zumindest in Europa zurück. Hohe Ölpreise und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere, verunsichern. Die von den Staatsschulden in Europa ausgehenden Risiken würden noch immer unterschätzt, hieß es von der Privatbank Merck Finck.

In den USA sieht es am Aktienmarkt etwas anders aus, dort hatten am Vortag der marktbreite S&P 500 sowie der von Techwerten dominierte NASDAQ 100 Höchststände erreicht.

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"Obwohl die saisonalen Ampeln bis Jahresende grün aufleuchten, fällt es Anlegern schwer, bei deutschen Aktien beherzt zuzugreifen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Während die Wall Street neue Rekorde feiert, fremdeln Anleger in Deutschland mit dem Begriff der Jahresendrally - zu sehr nagen Euroabwertung und politische Sorgen an ihrer Zuversicht."/ajx/stk

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

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