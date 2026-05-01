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Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung treibt Dax wieder über 24.000 Punkte

13.05.26 09:18 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung treibt Dax wieder über 24.000 Punkte | finanzen.net
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DAX 40
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch einen Erholungskurs eingeschlagen. Nach deutlichen Verlusten am Vortag, die den DAX wieder unter die 24.000-Punkte-Marke gedrückt hatten, legte der Leitindex zum Börsenstart um 0,9 Prozent auf 24.160 Punkte zu. In der vergangenen Woche noch hatte Zuversicht über eine Einigung zwischen den USA und dem Iran den Dax mit etwas über 25.150 Punkten auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn getrieben. Mit deren Verflüchtigung hatten sich auch die Erholungsgewinne wieder aufgelöst.

Der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, gewann am Morgen 1,1 Prozent auf 31.360 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,6 Prozent auf 5.845 Punkte.

Topthema ist der Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in China. Laut Marktexperte Jochen Stanzl von der Consorsbank ist es "das meistbeachtete Ereignis". Vordergründig gehe es um den Handel, denn Trump reise mit dem "Who's Who der amerikanischen Wirtschaft" nach Peking, schrieb er. Der Besuch werde jedoch vom Iran-Krieg überschattet. Der innenpolitische Druck auf Trump, den Krieg zu beenden, sei angesichts der zuletzt hohen Inflation nochmals gewachsen. "Ob er die Antworten darauf allerdings in Peking finden wird, ist fraglich."/ck/jha/

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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