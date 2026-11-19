FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner scharfen Korrektur vom Rekordhoch zeichnet sich für den DAX am Donnerstag eine kleine Erholung ab. Die zuletzt miese Laune im weltweiten Technologie-Segment scheint sich dank der Fantasie des billionenschweren Börsengangs von Anthropic einstweilen etwas zu bessern. Der deutsche Leitindex legte in den ersten Handelsminuten um ein halbes Prozent auf 25.875 Punkte zu.

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Von seinem Rekord bei 27.001 Punkten vor genau einer Woche war der Dax zuletzt um nahezu 5 Prozent abgesackt. Die anfängliche Krise der KI-Werte zog im Tech-Bereich immer breitere Kreise. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technologie fiel auf das tiefste Niveau seit dem Sommer - gut 12 Prozent unter seinem Höchststand von Anfang Oktober.

Nachdem selbst der KI-Branchenprimus Nvidia mit einem eigentlich beruhigend guten Quartalsbericht keinen Stimmungswandel erzeugt hatte, hoffen die Börsianer nun auf einen Anthropic-Impuls. Das mit dem Chatbot Claude bekannt gewordene Unternehmen geht an diesem Donnerstag in den USA an die Börse - mit einer Anfangsbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Im aktiven Handel vor dem IPO liegen die Kurse jedoch bereits etwa 20 Prozent über dem Ausgabepreis. Ein gelungener Start scheint damit sicher.

Der MDAX stieg am Donnerstagmorgen um 0,7 Prozent auf 30.093 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,7 Prozent empor./ag/stk