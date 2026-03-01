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Aktien Frankfurt Eröffnung: Erleichterung über Nachrichten aus Nahost

25.03.26 09:19 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Erleichterung über Nachrichten aus Nahost | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngsten Nachrichten aus Nahost haben am europäischen Aktienmarkt am Mittwoch für etwas Erleichterung gesorgt. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent rutschte wieder unter 100 Dollar, nachdem die USA dem Iran laut Medienberichten einen Plan zur Beendigung des Kriegs übermittelt hatten. Gleichzeitig erklärte US-Präsident Trump, dass der Iran angeblich "unbedingt einen Deal abschließen" wolle.

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Der DAX kehrte daraufhin in den ersten Handelsminuten über die Marke von 23.000 Punkten zurück, auch wenn Irans Militärführung am Morgen Berichte über Verhandlungen für ein Ende des Krieges zurückgewiesen und scharf gegen die US-Regierung ausgeteilt hat. Zuletzt lag der Dax mit 1,7 Prozent im Plus bei 23.013 Punkten.

Die Anleger sind widersprüchliche Signale gewöhnt. Nach einem Ultimatum des US-Präsidenten am Wochenende war der Dax am Montag mit 21.863 Punkten zeitweise noch auf einen Tiefststand seit April 2025 abgesackt. Nach einer Kurznachricht von Donald Trump am Montagmittag auf seiner Plattform Truth Social über gute Verhandlungen mit dem Regime in Iran war er dann in der Spitze bis auf 23.178 Punkte nach oben geschossen. Am Dienstag tat sich dann im Dax letztlich nicht viel.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten gewann am Mittwoch nun 2,4 Prozent auf 28.808 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) legte um anderthalb Prozent zu./ag/nas

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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