Aktien Frankfurt Eröffnung: Etwas erholt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Von seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag etwas erholt. Der Leitindex gewann in den ersten Minuten 0,42 Prozent auf 15 217,57 Punkte. Tags zuvor war er mit 15 085 Punkten zwischenzeitlich fast an das Tief der Vorwoche zurückgefallen, konnte die Verluste dann aber etwas eindämmen.

Auf Wochensicht steht für den Dax aktuell ein Minus von 0,4 Prozent zu Buche, für den sich zu Ende neigenden Monat April aber ein Plus von 1,4 Prozent. Experten gehen zunächst von einer weiteren Konsolidierung aus. Zudem steht der Monat Mai vor der Tür, der oftmals ein schwächerer Börsenmonat ist.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen notierte im frühen Freitagshandel 0,27 Prozent höher auf 32 844,29 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) legte um 0,1 Prozent zu./ajx/stk