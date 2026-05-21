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Aktien Frankfurt Eröffnung: Etwas leichter ohne klaren Nvidia-Impuls

21.05.26 09:28 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dreitägiger Erholung liefert NVIDIA am Donnerstag nicht die notwendigen Impulse für einen weiteren Dax-Anstieg. Die Zahlen, die der Chipriese am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegt hat, können den deutschen Gesamtmarkt in ersten Reaktionen nicht mehr weiter nach oben bewegen. Sie erfüllten die hohen Erwartungen. Vom Iran-Krieg gab es außerdem zumindest keine neuen Störfeuer.

Der DAX gab im frühen Handel moderat um 0,2 Prozent auf 24.687 Punkte nach. Am Vortag hatte er sich mit 24.885 Punkten in der Spitze weiter der 25.000-Punkte-Marke genähert, die er Anfang Mai zum bislang letzten Mal getestet hatte.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten bewegte sich am Donnerstag auch 0,2 Prozent tiefer bei 31.801 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) lag ebenfalls moderat im Minus./tih/stk

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