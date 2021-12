Aktien Frankfurt Eröffnung: Fed sorgt für Klarheit und steigende Kurse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der neue geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation ist am Donnerstag an den Börsen gut angekommen. Der Leitindex Dax (DAX 40) nahm wieder Fahrt auf und stieg in den ersten Handelsminuten um eineinhalb Prozent auf 15 712 Zähler. Damit ließ der Dax die für den längerfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie wieder hinter sich.

Der Mdax der mittelgroßen Börsentitel gewann 1,3 Prozent auf 34 780 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) legte um 1,7 Prozent auf 4230 Punkte zu./bek/stk