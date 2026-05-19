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Aktien Frankfurt Eröffnung: Freundlicher Start nach Iran-Aufschub

19.05.26 09:28 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Freundlicher Start nach Iran-Aufschub | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX kann sich am Dienstag mit einem robusten Auftakt weiter von der Marke von 24.000 Punkten absetzen. Der Umstand, dass US-Präsident Donald Trump einen angeblichen erneuten Angriff auf den Iran vertagt hat, kam bei den Anlegern erst einmal gut an. Schon am Vortag hatte sich Hoffnung auf eine Annäherung breit gemacht, nachdem der Leitindex unter der Last hoher Ölpreise zunächst bis auf 23.797 Punkte abgetaucht war.

Im frühen Handel legte der Dax am Dienstag 0,55 Prozent auf 24.441 Punkte zu. Er orientierte sich damit in Richtung des Hochs aus der Vorwoche, das bei fast 24.500 Punkten liegt. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Morgen auch gut ein halbes Prozent auf 31.593 Punkte zu. Auf europäischer Bühne stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) um 0,3 Prozent.

Am Vorabend ließ Trump verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran vorerst abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, den Angriff um wenige Tage zu verschieben. Es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb der US-Präsident auf der Plattform Truth Social./tih/stk

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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