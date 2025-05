Aktien Frankfurt Eröffnung: Freundlicher Wochenausklang

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat es am Freitag zur Eröffnung ruhig angehen lassen und leicht zugelegt. Der DAX stieg im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 24.052 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von gut einem Prozent an. Der MDAX stieg am Freitagmorgen um 0,2 Prozent auf 30.108 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,2 Prozent nach oben.

Beim Dax sei am Vortag die jüngste Gewinnserie gerissen, wobei dies gerade mal der vierte Verlusttag seit Ostern gewesen sei, betonte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Von daher sollte das als gesundes Durchatmen bezeichnet werden." Die derzeit unterdurchschnittlichen Umsätze am deutschen Aktienmarkt signalisieren dem Experten zufolge, "dass aktuell unterinvestierte Anleger auf einen größeren Rücksetzer warten, um in den Markt einzusteigen"./edh/jha/