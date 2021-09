Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Fed-Beschlüsse helfen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed hat der Dax (DAX 40) am Donnerstag seine jüngsten Kursgewinne ausgebaut. Die Fed hatte am Vorabend die Erwartungen der Anleger erfüllt, negative Überraschungen waren ausgeblieben. Kurz nach dem Xetra-Start am Donnerstag stieg der deutsche Leitindex um 0,80 Prozent auf 15 630,81 Punkte.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,91 Prozent auf 35 525,36 Zähler. Ähnlich deutlich nach oben mit 0,8 Prozent ging es für den europäischen Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50).

Am Montag noch war der Dax mit 15 019 Punkten auf das tiefste Niveau seit Mai abgerutscht, hatte seine Verluste aber bereits zur Wochenmitte ausgebügelt.

Die Fed hält vorerst an ihrer sehr lockeren Geldpolitik fest, wenngleich sie erwartungsgemäß auf eine weniger großzügige Linie zusteuert. Weil die Zinsen noch immer im Keller blieben, gebe es zu Aktien vorerst keine Alternative, kommentierte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda am Morgen./ajx/men