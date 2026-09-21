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Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Sinkende Ölpreise stützen

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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank der anhaltenden Entspannung am Ölmarkt ist der deutsche Aktienmarkt am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Zudem stützten Kursgewinne an den Börsen in Asien. Positiv wirkten sich dort die Gespräche zwischen Vertretern von China und den Vereinigten Staaten vor dem in dieser Woche geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping aus.

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Der Leitindex DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,7 Prozent auf 25.485 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,4 Prozent auf 31.202 Zähler.

Die Ölpreise sind zum Wochenstart weiter unter Druck gestanden und haben den vierten Handelstag in Folge nachgegeben. Marktteilnehmer haben weiterhin die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran im Blick.

Hauptgesprächsthema sind aber zunächst ohnehin die Ausgänge der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin - mit Siegen der Rechts- und Linkspopulisten. Der Druck auf den Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU steigt, nachdem die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern sogar erstmals aus einem Landesparlament geflogen sind. Er machte aber noch am Abend deutlich, dass er weitermachen will und auf den eingeschlagenen Reformkurs der Regierung setzt.

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Im Dax hatten die Papiere des Immobilienkonzerns Vonovia (Vonovia SE) nur kurz deutlich negativ auf den Ausgang der Landtagswahl in Berlin reagiert und notierten zuletzt wenig verändert. Wahlsiegerin Elif Eralp von den Linken will große Wohnungsunternehmen enteignen und einen Mietendeckel für landeseigene Wohnungen einführen./la/stk

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