Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne vor Leitzinsentscheidungen von Fed und EZB

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Montag zum Handelsstart zugelegt. Auftrieb gaben leicht positive Impulse aus Übersee. Vor den im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen in den USA und der Euroregion werden dennoch keine allzu großen Kursausschläge erwartet. Die 16 000 Punkte bleiben die Marke, um die sich der Leitindex bewegen dürfte, denn die Marktteilnehmer benötigen Klarheit über den weiteren Zinspfad der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank EZB. Und da außerdem das technische Bild des deutschen Börsenbarometers laut der Experten der Helaba "uneinheitlich" ist, empfehlen sie abzuwarten.

Kurz nach dem Börsenauftakt stieg der Dax um 0,60 Prozent auf 16 046,19 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,46 Prozent auf 27 279,05 Zähler. Für den EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,44 Prozent auf 4308,73 Punkte nach oben.

In den USA hatte sich das bekannteste Börsenbarometer Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Freitag nach dem europäischen Börsenschluss etwas vom Tagestief erholt und moderat im Plus geschlossen. In Asien starteten die Aktienmärkte an diesem Morgen ebenfalls mit Gewinnen in die neue Woche.

"Die Wahrscheinlichkeit zunehmender Schwankungen ist diese Woche extrem hoch", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners./ck/mis

