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Aktien Frankfurt Eröffnung: Hoffnung auf Gespräche zwischen Iran und USA stützt

21.04.26 09:13 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Hoffnung auf Gespräche zwischen Iran und USA stützt | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Verluste zum Wochenauftakt sind am deutschen Aktienmarkt am Dienstag moderate Kursgewinne gefolgt. Der Dax gewann kurz nach dem Xetra-Start 0,41 Prozent auf 24.518 Punkte. Damit hält sich der deutsche Leitindex über der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage bei aktuell 24.117 Zählern. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Kurstrend.

Der Iran-Krieg bleibt das Hauptthema auf dem Parkett. Eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe an diesem Mittwoch ist weiter ungewiss. Beide Parteien zeigten sich zuletzt unnachgiebig. Doch Medienberichten zufolge steht die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance vor einer Abreise Richtung Pakistan.

"Solange zwischen den USA und dem Iran Worte und keine Raketen ausgetauscht werden, halten Anleger in der Hoffnung auf weitere Kursgewinne an ihren Aktienpositionen fest", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Vieles hänge nun von den Verhandlungen in Pakistan ab.

Der MDAX mit den mittelgroßen Werten legte am Dienstag um 0,67 Prozent auf 31.718 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es um 0,2 Prozent aufwärts./ajx/nas

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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