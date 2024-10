Aktien Frankfurt Eröffnung: Hohe Kursgewinne von SAP stützen Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen von SAP (SAP SE) haben am Dienstag dem DAX nach seinem schwächeren Wochenauftakt wieder auf die Sprünge geholfen. Der deutsche Leitindex gewann kurz nach der Eröffnung 0,37 Prozent auf 19.533,05 Punkte. Sein Rekord aus der Vorwoche steht bei knapp 19.675 Punkten.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen bewegte sich mit 27.147,91 Punkten um seinen Vortagesschuss. Auch der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Euroregion notierte kaum verändert.

Europas größter Softwarehersteller hatte am späten Vorabend seine Quartalszahlen vorgelegt. Vor allem der Ausblick kam gut an. Am Dienstag kletterten die SAP-Aktien mit einem Plus von 5 Prozent auf ein Rekordhoch. Angesichts des Kursanstiegs bleibt die 15-prozentige Kappungsgrenze bei der Gewichtung von SAP im Dax ein Thema, denn diese wurde mittlerweile erreicht./ajx/mis