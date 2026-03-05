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Aktien Frankfurt Eröffnung: Hohe Ölpreise verunsichern Anleger

30.04.26 09:15 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weiter steigende Ölpreise und enttäuschend aufgenommene Quartalszahlen einiger großer US-Technologiekonzerne haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Start in den letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche verdorben. Im Fokus stehen zudem eine Flut an deutschen Unternehmenszahlen sowie die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagnachmittag.

Der DAX sackte in den ersten Handelsminuten um 0,9 Prozent auf 23.750 Punkte ab. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund anderthalb Prozent an. Für den MDAX mit den mittelgroßen Werten ging es am Donnerstag um ein halbes Prozent auf 29.859 Zähler abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,0 Prozent./edh/zb