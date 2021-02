Aktien Frankfurt Eröffnung: Im Plus dank Beruhigung durch Fed-Chef Powell

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Asiens Börsen knicken ein -- GameStop-Finanzchef tritt zurück -- Square kauft Bitcoins für 170 Millionen Dollar -- Aareal Bank, Corestate, Telefonica Deutschland im Fokus

Continental will Antriebssparte offenbar ohne Schulden abspalten. HENSOLDT steigert Umsatz im Corona-Jahr und nimmt sich für 2021 noch mehr vor. Vantage Towers will bis Ende März an Börse. PUMA überrascht mit Dividende für 2020. Deutsche Wirtschaft wächst im Schlussquartal 2020. XING-Betreiberin New Work verdient trotz Corona mehr.