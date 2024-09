Aktien Frankfurt Eröffnung: Kaum bewegter Dax bleibt unter Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Montag zunächst schwunglos gezeigt. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,03 Prozent auf 18.901,35 Punkte. Damit blieb er etwas unterhalb seines Rekordhochs bei 18.970 Punkten vom Freitag, an dem er sich letztlich auch schon lethargisch gezeigt hatte. Für die vergangene Woche und den August stehen indes klare Gewinne zu Buche.

Der MDAX der mittelgroßen hiesigen Unternehmen verlor am Montagvormittag 0,05 Prozent auf 25.690,48 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ebenfalls knapp in der Verlustzone.

Da in den USA feiertagsbedingt kein Handel stattfindet, fehlt den hiesigen Märkten im Tagesverlauf ein wichtiger Impulsgeber. Die asiatischen Indizes fanden keine gemeinsame Richtung. Durchwachsene Wirtschaftsdaten aus China belasteten die Kurse an den chinesischen Börsen sowie in Hongkong. Dagegen gab es in Tokio und Sydney bescheidene Gewinne./gl/mis