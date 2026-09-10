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Aktien Frankfurt Eröffnung: Kaum Bewegung - EZB entscheidet über Tagesausgang

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DAX 40
25,576.45 EUR -431.18 EUR -1.66 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank eines zunächst nicht mehr weiter steigenden Ölpreises hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag stabilisiert. Es überwiegen leichte Kursgewinne. Über den Tagesausgang dürften voraussichtlich aber die Zinsentscheidung und die begleitenden Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag entscheiden.

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In den ersten Handelsminuten trat der DAX mit 25.559 Zählern praktisch auf der Stelle. Am Vortag hatte ein herber Rücksetzer den Dax auf ein Tief seit Ende Juli gedrückt, belastet von dem auf über 100 US-Dollar gestiegenen Brent-Ölpreis. Der MDAX bewegte sich mit 32.061 Punkten ebenfalls kaum von der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag moderat im Plus./bek/jha/

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