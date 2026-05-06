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Aktien Frankfurt Eröffnung: Kurse steigen - Geopolitische Hoffnung und KI-Fieber

06.05.26 09:20 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten der heißen Phase der Berichtssaison geht es für den DAX am Mittwoch weiter aufwärts. Vorsichtige Entspannungssignale im Iran-Krieg und der Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI) treiben die Börsen höher.

Der deutsche Leitindex gewann wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra 1,32 Prozent auf 24.723 Punkte. Für den MDAX mit den mittelgroßen Werten ging es um 1,09 Prozent auf 31.472 Zähler hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 1,2 Prozent an.

US-Präsident Donald Trump setzt im Konflikt mit dem Iran auf Deeskalation, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen. Überraschend kündigte er auf seiner Plattform Truth Social an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus "für kurze Zeit" auszusetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Es habe "große Fortschritte" für ein "umfassendes und abschließendes" Abkommen gegeben. Für Impulse in dem Konflikt könnte auch das Treffen zwischen Chinas Außenminister Wang Yi mit seinem iranischen Amtskollegen in Peking sorgen.

Treiber der Aktienmärkte insbesondere der USA und Asiens bleibt darüber hinaus der Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI). In den USA hatten der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 und der marktbreite S&P 500 am Vortag weitere Rekordstände erreicht./ajx/stk