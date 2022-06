Aktien Frankfurt Eröffnung: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der kräftigen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed ist die Dax-Erholung (DAX 40) am Donnerstag ins Stocken geraten. Im frühen Handel gab der deutsche Leitindex nach der Erholung am Vortag um 0,57 Prozent auf 13 408 Punkte nach. Der MDAX verlor 0,53 Prozent auf 27 638 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) sank um 0,6 Prozent.

Die Fed hatte am Vorabend den US-Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben, und damit etwas stärker als die meisten Experten zunächst erwartet hatten. Einige hatten aber sogar noch mehr für möglich gehalten als diesen nun größten Zinsschritt seit 1994. Die Fed kämpft gegen die höchste Inflation seit 40 Jahren.

Notenbankchef Jerome Powell versucht den Spagat zwischen konsequenter Straffung der Geldpolitik und Beruhigung der Märkte: "Erwarten Sie nicht, dass 75-Basispunkt-Anhebungen üblich werden", sagte er. Vor allem diese Aussage entfaltete in New York positive Wirkung auf die Aktienkurse. Ökonom Jan Hatzius von Goldman Sachs beispielsweise hatte zuletzt schon zwei solcher Schritte in Folge erwartet.

Noch am Dienstag hatte der Dax seine von Inflations- und Rezessionssorgen ausgelöste Talfahrt bis unter 13 300 Punkte fortgesetzt und damit seit seinem Zwischenhoch vom Pfingstmontag binnen weniger Tage fast zehn Prozent eingebüßt. Ein größerer Zinsschritt war mit diesem Ausverkauf eingepreist. Die Nervosität am Markt bleibt gleichwohl hoch, wie die aktuellen Abgaben einmal mehr belegen./ajx/jha/