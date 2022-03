Aktien Frankfurt Eröffnung: Kursverluste - Angriff auf Atomkraftwerk in Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Angriff russischer Truppen auf ein ukrainisches Atomkraftwerk geht der Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt weiter. Zuvor hatten bereits die asiatischen Märkte massiv nachgegeben. Der Dax (DAX 40) sank am Freitagmorgen um 1,46 Prozent auf 13 498,18 Punkte.

Auch wenn der Brand im größten europäischen Atomkraftwerk in der Ukraine gelöscht und keine erhöhte Strahlenbelastung messbar sei, beschwöre der Vorfall am Markt die Angst vor einer nuklearen Katastrophe, schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets. "Je länger dieser Krieg dauert, dürften auch die Tage und Wochen mit Minuszeichen an der Frankfurter Börse noch anhalten."

Seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine in der vergangenen Woche lastet der Krieg schwer auf den Börsenkursen. Der Dax ist inzwischen zurück auf dem Stand vor mehr als einem Jahr. Auch technisch gesehen gibt es laut den Helaba-Experten inzwischen "kaum noch Hoffnung" für den deutschen Leitindex: Die nächste Unterstützung sei nun am Jahrestief 2021 bei 13 310 Punkten zu finden.

Der MDAX der mittelgroßen Werte fiel am Freitagmorgen um 0,97 Prozent auf 30 039,25 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,99 Prozent auf 3704,61 Zähler nach unten./tav/jha/