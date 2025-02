Aktien Frankfurt Eröffnung: Kursverluste - Trump-Zölle verunsichern

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Vortag hat die Ankündigung von US-Importzöllen dem DAX am Donnerstag zunächst einen Dämpfer verpasst. Der deutsche Leitindex sank kurz nach dem Xetra-Start um 0,87 Prozent auf 22.597 Punkte. Tags zuvor hatte er sich seinem Rekord aus der Vorwoche von 22.935 Punkten zeitweise bis auf gut 100 Punkte genähert.

US-Präsident Donald Trump will Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union erheben - "für Autos und alle anderen Dinge". Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen. Die Marktreaktionen seien gleichwohl überschaubar, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Denn die bisherige Präsidentschaft von Trump habe gezeigt, dass angekündigte Zölle nicht zwingend auch so in Kraft treten.

Für den jüngst besonders starken MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstag um 0,69 Prozent auf 28.423 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 verlor 0,8 Prozent.

Von den am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen und Prognosen des KI-Chip-Giganten NVIDIA gingen kaum Impulse für die Märkte aus. Das vierte Quartal sei sehr solide gewesen, die Prognose ordentlich, kommentierten die Analysten von Bernstein Research./ajx/jha/