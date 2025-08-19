DAX24.307 -0,2%ESt505.438 -0,2%Top 10 Crypto15,91 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.696 -1,6%Euro1,1698 -0,1%Öl65,87 -0,4%Gold3.356 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Allianz 840400 TUI TUAG50 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie steigt: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten Novo Nordisk-Aktie steigt: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX mit etwas niedrigerem Start Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX mit etwas niedrigerem Start
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Leicht im Minus - Nächster Ukraine-Gipfel im Blick

18.08.25 09:17 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Leicht im Minus - Nächster Ukraine-Gipfel im Blick | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.295,7 PKT -63,6 PKT -0,26%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist mit leichten Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Wenige Minuten nach der Eröffnung notierte der deutsche Leitindex am Montag 0,2 Prozent tiefer auf 24.304 Punkten. Damit bleibt das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten gleichwohl in Reichweite.

Wer­bung

Der MDAX gewann am Montag 0,29 Prozent auf 31.042 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach unten.

Vor dem Wochenende war der Dax erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gegangen waren. Letztlich war der Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden. Trump empfängt nun am Montag den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Mehrere europäische Spitzenpolitiker begleiten ihn.

Marktteilnehmer ordneten das Treffen zwischen den USA und Russland vom vergangenen Freitag dennoch überwiegend positiv ein und koppelten das heutige Treffen zwischen der Ukraine, Russland und den europäischen Vertretern daran, schrieb Börsenkenner Andreas Lipkow. "Es ist kein klares Ergebnis entstanden, sondern eher ein tendenzielles." Das lasse zumindest die Hoffnungen für weitere Verhandlungen in Richtung einer Waffenruhe zu./ajx/mis

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com