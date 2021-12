Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Gewinne im Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt gibt es am Dienstag wieder leichte Kursgewinne. Der Dax (DAX 40) legte in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent zu auf 15 670 Punkte. Zum Wochenstart war der deutsche Leitindex bereits zeitweise bis auf 15 794 Punkte gestiegen, bevor die Anleger auf die Bremse getreten waren.

Angesichts bevorstehender "Geldpolitik in Zeiten von Omikron", wie es die Devisenexperten der Commerzbank nennen, schien aber eher Defensive Trumpf. Neben der US-Notenbank werden in den kommenden Tagen auch die Währungshüter aus Europa, Großbritannien und Japan den weiteren Kurs festlegen.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte trat am Dienstagmorgen mit 34 484 Punkten nahezu auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 0,6 Prozent auf 4207 Punkte./ag/mis