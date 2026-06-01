Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Gewinne trotz Schlagabtausch im Iran-Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unbeeindruckt von den wieder zunehmenden Spannungen im Iran-Krieg hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte freundlich eröffnet. Allerdings dürfte ein erneuter Schwächeanfall im globalen Technologiesektor die Anleger zunächst davon abhalten, vor den US-Inflationsdaten ins Risiko zu gehen.

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Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 24.458 Punkte. Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen legte um 0,1 Prozent auf 31.660 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent aufwärts./edh/jha/