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Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Verluste nach Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Erholungsgewinnen zum Wochenstart haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst Vorsicht walten lassen. "Geopolitische Risiken, geldpolitische Fragezeichen und eine fragile KI-Fantasie bilden einen Dreiklang, der die Risikobereitschaft der Anleger dämpft.

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Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Fed-Leitzinsentscheid dürften Anleger ohnehin tendenziell ihr Pulver trocken halten", kommentierte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader.

Der DAX sank in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 25.390 Punkte. Am Montag war der Leitindex zeitweise knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben.

Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstagvormittag ebenfalls um 0,1 Prozent auf 30.254 Punkte abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich zunächst kaum verändert./edh/mis

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