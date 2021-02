Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Verluste nach Rekorden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am Dienstag nach den Rekorden zum Wochenstart etwas ruhiger angehen lassen. Die wichtigsten Börsenbarometer standen am Morgen leicht im Minus, nachdem zu Wochenbeginn der Leitindex Dax (DAX 30) sowie die Nebenwerte-Indizes MDAX und SDAX historische Höchststände erreicht hatten.

Im frühen Handel gab der Dax am Dienstag um 0,21 Prozent auf 14 030,46 Punkte nach. Seine Bestmarke liegt aktuell bei fast 14 170 Punkten.

Der MDax bewegte sich bei 32 467,37 Punkten kaum vom Fleck. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 0,2 Prozent nach unten./la/jha/