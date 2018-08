Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Auftaktgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu Beginn eines weiteren ereignisreichen Handelstags hat der Dax (DAX 30) am Mittwoch wieder den Weg nach oben gefunden. Allerdings hielten sich die Gewinne in Grenzen. Angesichts zahlreicher Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten sowie des anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank Fed scheuten die Anleger wie schon am Vortag eine klare Positionierung. Zudem "hält der Kampf um die viel beachtete 200-Tage-Linie beim Dax an", schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba.

In den ersten Handelsminuten gewann der deutsche Leitindex 0,09 Prozent auf 12 816,65 Punkte. Am Dienstag hatte er mit einem knappen Plus geschlossen und dank seiner Stärke in den vergangenen Wochen für den Juli den höchsten Monatsgewinn seit April verbucht.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Mittwochmorgen 0,20 Prozent auf 26 960,28 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDAX stieg um 0,57 Prozent auf 2899,56 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) rückte um 0,09 Prozent auf 3528,57 Punkte vor./gl/fba