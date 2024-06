Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Gewinne am 'Super-Mittwoch'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am "Super-Mittwoch" mit dem anstehenden Fed-Zinsentscheid und aktuellen US-Inflationszahlen in ordentlicher Frühform präsentiert. Der heutige Tag bündele wochen- und gar monatelange konjunkturelle Risiken an einem Tag, kommentierte ein Händler.

Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,37 Prozent auf 18 438,27 Punkte. Tags zuvor hatte die Unsicherheit nach der Europawahl den deutschen Leitindex zwischenzeitlich auf ein Fünfwochentief gedrückt. Der MDAX mit den mittelgroßen Werten gewann zur Wochenmitte 0,07 Prozent auf 26 475,63 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone ging es um rund 0,3 Prozent nach oben.

Mit Blick auf die am Abend anstehende Entscheidung wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins unverändert in einer Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent belassen wird. Allerdings könnten die Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung und die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell Hinweise auf die weitere Zinspolitik und eine erste Zinssenkung liefern - ebenso wie die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten./edh/stk