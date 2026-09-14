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Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste - Ölpreisanstieg und KI-Ängste

Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste - Ölpreisanstieg und KI-Ängste
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DAX 40
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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat aufgrund wieder steigender Ölpreise und neuer KI-Bedenken einen etwas schwächeren Wochenstart hingelegt. Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten am Montag um 0,2 Prozent auf 25.518 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor am Montagmorgen 0,3 Prozent auf 31.556 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent abwärts.

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"Der DAX bleibt im Spannungsfeld eines Unsicherheitscocktails aus geopolitischen Risiken, geldpolitischen Fragezeichen und KI-Bedenken gefangen", sagte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader. "Mit jedem weiteren Ölpreisschub wächst die Sorge, dass die Inflation befeuert und die Notenbanken unter Zugzwang gesetzt werden könnten."/edh/zb

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

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