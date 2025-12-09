Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderates Plus - 'Rally mit angezogener Handbremse'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag leicht zugelegt und damit die Erholung seit seinem Tief vom November fortgesetzt. Vor der am Mittwochabend erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürften sich die Anleger dennoch eher zurückhalten. "Wir sehen eine Aktienrally mit angezogener Handbremse", kommentierte Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank den Handelsstart. Die Anleger tasteten sich vorsichtig voran, "jedoch ohne große Überzeugung".

Wer­bung Wer­bung

Der deutsche Leitindex (DAX) legte in den ersten Börsenminuten leicht um 0,4 Prozent auf 24.141 Punkte zu. Seit dem Tief vom November bei unter 23.000 Zählern hat sich das Börsenbarometer nunmehr um etwas mehr als 5 Prozent nach oben gearbeitet und seit Freitag auch wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überwunden.

Allerdings verharrt der Dax aktuell weiter innerhalb seiner Handelsspanne vom Freitag. Die 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien, die als Barometer für den mittel- und längerfristigen Trend gelten, hat der Index zwar überwunden, kommt aber nur mit Mühe weiter darüber hinaus. Dennoch ist das Jahr bislang gut verlaufen mit einem Gewinn von 21 Prozent.

Der MDAX der mittelgroßen Werte lag leicht im Plus auf 29.683 Zählern. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,3 Prozent auf 5.743 Punkte./ck/stw