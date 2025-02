Aktien Frankfurt Eröffnung: Nächster Dax-Rekord auf dem Weg zu 22.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein zäher Auftakt hat dem DAX am Freitag für eine Fortsetzung der Rekordrally gereicht. Nach wenigen Minuten schaffte es der Leitindex knapp über die am Vortag erreichte Bestmarke. Sollte im Tagesverlauf noch mehr Schwung in den Handel kommen, könnte auch noch der Sprung über die nächste Tausendermarke bei 22.000 Punkten gelingen. Viel dürfte vom US-Arbeitsmarktbericht abhängen, der am Nachmittag ansteht.

Wer­bung Wer­bung

Der Dax stieg zuletzt um 0,11 Prozent auf 21.926 Punkte. Für den MDAX ging es zeitgleich um 0,35 Prozent auf 27.155 Punkte nach oben. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 war das Vorzeichen dagegen ganz knapp negativ.

"Es sieht so aus, als würde diese Woche enden wie die letzte: mit einem Lächeln auf den Lippen derer, die mutig in fallende Kurse hinein Aktien gekauft haben", sagte der Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Mit einem Plus von 0,9 Prozent steuert der Dax auf eine starke Woche zu, was zu Wochenbeginn kaum einer erwartet hatte. Den ersten Schock wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hatten die Anleger aber spätestens am Vortag verdaut./tih/jha/