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Aktien Frankfurt Eröffnung: Nahost-Spannungen drücken Dax unter 25.000 Punkte

03.06.26 09:14 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Nahost-Spannungen drücken Dax unter 25.000 Punkte | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem freundlichen Vortagesschluss hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt. Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten unter die viel beachtete Marke von 25.000 Punkten um 0,6 Prozent auf 24.962 Zähler. Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen verlor 0,9 Prozent auf 32.652 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach unten.

Die Lage im Iran-Krieg bleibt unklar. US-Präsident Trump bekräftigte am Vorabend ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über einen Rahmenvertrag andauern. Aus dem Iran verlautete, dass seit Tagen keine Gespräche mehr stattfänden. In der Nacht auf Mittwoch lieferten sich beide Seiten die schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe. Die Ölpreise legten wieder zu - eher ein Unsicherheitsfaktor für den Markt./edh/men

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com