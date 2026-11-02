DAX 25.790 -0,1%ESt50 6.137 +0,1%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,34 +0,6%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.651 -0,6%Euro 1,1203 -0,0%Öl 109,8 -6,6%Gold 3.895 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Aktien Frankfurt Eröffnung: Nasdaq-Schwäche schlägt nicht durch

Aktien Frankfurt Eröffnung: Nasdaq-Schwäche schlägt nicht durch
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,755.33 EUR -62.88 EUR -0.24 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der kleinen Korrektur vom Freitag versucht sich der DAX zu Wochenbeginn zu stabilisieren. Die Ölpreise gingen nach einem Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran zurück. Gleichzeitig mahnten die anstehenden Zwischenwahlen in den USA am Dienstag sowie die am Montagabend nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Apple zur Vorsicht, sagten Händler.

Werbung

Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra gab der Dax um 0,13 Prozent auf 25.785 Punkte nach. Der Nasdaq-Schwäche am Freitag kann er sich größtenteils entziehen. Auch in Asien gab es am Morgen überwiegend Gewinne. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,26 Prozent auf 30.553 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand knapp im Plus./ajx/stk

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.