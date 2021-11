Aktien Frankfurt Eröffnung: Nervosität nimmt zu - Zweifel an Impf-Wirksamkeit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neue Corona-Variante Omikron hat den Aktienmarkt im Griff. Nach skeptischen Aussagen des Moderna-Chefs Stephane Bancel zur Wirksamkeit der bisherigen Impfstoffe gegen Omikron stieg am Dienstag die Nervosität der Anleger spürbar. Der Dax (DAX 40) sank im frühen Handel um 1,04 Prozent auf 15 121,83 Punkte. Für den MDAX ging es um 0,58 Prozent nach unten auf 33 855,36 Punkte. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitbarometer der Eurozone notierte 1,1 Prozent tiefer.

Bancel sagte in der "Financial Times", bestehende Impfstoffe dürften mit der Omikron-Variante ihre Probleme haben. Es werde wohl länger dauern, bis angepasste Vakzine in ausreichendem Umfang hergestellt werden könnten. Die Sorgen der Anleger vor der Variante werden damit schlagartig wieder größer.

Erfreuliche Wirtschaftsdaten aus China, wo der staatliche Einkaufsmanagerindex für die Industrie im November stärker stieg als erwartet, gerieten durch die Nachrichten zu Omikron in den Hintergrund. Bis sich Erkenntnisse zur neuen Virus-Variante konkretisierten, müssten sich die Anleger an hohe Schwankungen am Markt gewöhnen, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets./ajx/jha/