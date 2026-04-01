Aktien Frankfurt Eröffnung: Rekorde an US-Börsen stützen Dax nur leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngsten Rekordhochs an den US-Börsen haben den vortags wenig bewegten DAX am Donnerstag zumindest gestützt. "Die Hoffnung auf eine Verlängerung des Waffenstillstandes (zwischen dem Iran und den USA) treibt Anlegerinnen und Anleger in Aktien", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

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In den ersten Handelsminuten schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,04 Prozent auf 24.077 Punkte. Damit behauptete er sich weiter über der 24.000-Punkte-Marke, blieb aber unter der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie, die er am Mittwoch zeitweise überwunden hatte.

Für den MDAX, den Index der mittelgroßen Börsenunternehmen, ging es am Donnerstagmorgen um 0,08 Prozent auf 30.913 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der am Mittwoch deutlich geschwächelt hatte, gewann 0,3 Prozent./gl/nas