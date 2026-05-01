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Aktien Frankfurt Eröffnung: Rückschlag geht weiter mit anziehenden Ölpreisen

18.05.26 09:21 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Rückschlag geht weiter mit anziehenden Ölpreisen | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX knüpft zu Wochenbeginn wegen der angespannten Nahost-Lage an seine Freitagsschwäche an. Der deutsche Leitindex verlor kurz nach dem Auftakt ein halbes Prozent auf 23.822 Punkte. Damit kommt er einer Unterstützungszone nahe, die der Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets bei 23.675 Punkten sieht. Indikationen hatten in der Nacht sogar schon knapp darunter gelegen.

Wieder einmal belasten anziehende Ölpreise das Stimmungsbild. Als Grund gelten wieder schärfere Töne zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe im Iran ein.

Belastend sind auch die Vorgaben, denn die Nahost-Sorgen prägten in Asien das Geschehen negativ. In den USA hatte die jüngste KI-Rally am Freitag eine Auszeit genommen, die Indizes hatten dort unterhalb ihres Standes zum europäischen Handelsschluss geschlossen.

Der MDAX der mittelgroßen Werte sank am Montag noch etwas stärker als der Dax um 1,13 Prozent auf 31.008 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) bewegte sich ein Prozent tiefer bei 5.768 Zählern./tih/stk

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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