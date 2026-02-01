DAX24.989 +0,3%Est506.014 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 -0,2%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.009 +0,1%Euro1,1867 -0,1%Öl67,52 -0,3%Gold5.014 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in Shanghai -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- TUI, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, RENK, Zalando im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX etwas höher - 25.000er-Marke kurz überschritten - Impulse aus USA fehlen Börse am Montag: DAX etwas höher - 25.000er-Marke kurz überschritten - Impulse aus USA fehlen
Zalando-Aktie stärker: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet Zalando-Aktie stärker: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Ruhiger Wochenstart - 25.000er-Marke im Dax im Blick

16.02.26 09:15 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Ruhiger Wochenstart - 25.000er-Marke im Dax im Blick | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.989,3 PKT 74,4 PKT 0,30%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der wechselhaften Vorwoche ist der DAX am Montag etwas höher ins Rennen gegangen. Kurz nach dem Xetra-Start gewann er 0,35 Prozent auf 25.001 Punkte. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten legte um 0,36 Prozent auf 31.410 Zähler zu. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ein Plus in dieser Größenordnung.

Wer­bung

Insgesamt sieht es nach einem ruhigen Wochenbeginn aus. In den USA ist am Montag Feiertag und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Handelsplätzen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes. Von konjunktureller Seite kommen erst im weiteren Wochenverlauf wieder wichtige Impulse aus den USA und aus Europa.

Der zum Wochenanfang geschlossene US-Markt dürfte für viele eine willkommene Erleichterung bedeuten, nach dem in der Vorwoche die Sorgen wegen KI heftige Schwankungen mit sich gebracht hätten, erläuterte Analyst Matthew Britzman vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown.

Am vergangenen Donnerstag war der Dax bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit in Sichtweite seines Rekords bei gut 25.507 Punkten gekommen. Letztlich scheiterte jedoch dieser Ausbruchsversuch über die Charthürde im Bereich von 25.000 Punkten. Am Freitag verteidigte der Dax immerhin seine 21-Tage-Linie.

Wer­bung

Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank, schrieb: "Anleger haben ihr Geld in den vergangenen Wochen aus KI-Aktien in Blue Chips und etablierte Unternehmen umgeschichtet, in der Hoffnung, dort eine vergleichsweise sichere Anlage gefunden zu haben. Die Kursverluste bei Logistik- und Finanzaktien in der letzten Woche zeigten jedoch, dass selbst eingesessene Unternehmen im Zweifel nicht vor KI-Disruption gefeit sind." Dies erhöhe die Unsicherheit./ajx/mis

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com