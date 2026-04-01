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Aktien Frankfurt Eröffnung: SAP stützt Dax - Hohe Ölpreise belasten

24.04.26 09:23 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: SAP stützt Dax - Hohe Ölpreise belasten | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei weiter hohen Ölpreisen bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende auf der Hut. Kräftige Kursgewinne für SAP (SAP SE) nach gut aufgenommenen Quartalszahlen des Softwareherstellers stützen am Freitag den DAX, der wenige Minuten nach dem Xetra-Auftakt knapp im Plus stand bei 24.169 Punkten.

Am Vortag hatte der deutsche Leitindex zeitweise unter 24.000 Punkten notiert und den vierten Tag nacheinander im Minus geschlossen. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell ein Verlust von 2,2 Prozent ab.

Der MDAX mit den mittelgroßen Werten sank am Freitag um 0,61 Prozent auf 30.664 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach unten.

Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent bleibt mit um die 106 US-Dollar je Fass auf dem höchsten Niveau seit Anfang April. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Irans zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten./ajx/jha/

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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