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Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwach - Iran-Krieg eskaliert wieder

08.05.26 09:28 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Kriegssorgen rund um den Iran belasten am Freitag die Börsen. Der DAX sank im frühen Handel um 0,92 Prozent auf 24.436 Punkte und entfernt sich damit von der runden Marke von 25.000 Zählern, die er zur Wochenmitte erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs zeitweise klar überschritten hatte.

Der MDAX mit den mittelgroßen Werten gab am Freitag um 0,51 Prozent auf 31.400 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1 Prozent.

Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird zurzeit auf die Probe gestellt: Nach iranischen Attacken auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormus hat das US-Militär als Vergeltung Ziele in der Islamischen Republik angegriffen. US-Präsident Donald Trump forderte den Iran nach den Schlägen auf iranische Ziele erneut unter Drohungen auf, "schnell" eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Die seit rund einem Monat bestehende Waffenruhe gelte aber weiter. Die Ölpreise zogen wieder an.

Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sieht wachsende Risiken für den jüngst KI-getriebenen und zunehmend sorglosen Markt, wenn der Iran-Konflikt ungelöst bleibe./ajx/mis