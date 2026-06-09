DAX24.523 -1,0%Est506.012 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +6,0%Nas25.709 -4,2%Bitcoin54.765 -0,1%Euro1,1526 +0,1%Öl97,26 +4,8%Gold4.305 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y SpaceX SPACEX Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sehr schwach -- Asiens Börsen tiefrot - Nikkei und KOSPI rutschen kräftig ab -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA, SoftBank, SK hynix, Samsung, Apple, Meta im Fokus
Top News
Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX zum Wochenstart verlustreich Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX zum Wochenstart verlustreich
Nach erneuter Eskalation im Iran-Krieg: Ölpreise ziehen wieder kräftig an Nach erneuter Eskalation im Iran-Krieg: Ölpreise ziehen wieder kräftig an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwacher Start - Zinsangst und Eskalation in Nahost

08.06.26 09:13 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Verstärkte US-Zinsängste und der sich wieder zuspitzende Krieg zwischen Israel und dem Iran haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten um 1,3 Prozent auf 24.442 Punkte und rutschte damit klar unter die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 24.706 Zählern verläuft und als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.

Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen verlor am Montagmorgen 1,8 Prozent auf 31.884 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,2 Prozent nach unten./edh/stk