Aktien Frankfurt Eröffnung: Sinkender Ölpreis treibt Kurse weiter hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der sinkende Ölpreis hat die deutschen Aktienkurse am Dienstag weiter zulegen lassen. Der Dax (DAX 40), der zum Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit fast fünf Wochen geklettert war, näherte sich wieder der Marke von 15 000 Punkten an. Im frühen Handel stieg der Index um 1,21 Prozent auf 14 591 Punkte. Am Vortag hatte der Dax die hohen Verluste nach der russischen Invasion in der Ukraine zeitweise wieder komplett aufgeholt.

"Der Rückgang beim Ölpreis hilft den Aktienindizes auf dem Weg nach oben. Alles, was die Produktionskosten senkt, ist an den Börsen willkommen", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel legte am Morgen um 0,97 Prozent auf 31 540 Zähler zu. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) kletterte um 1,3 Prozent auf 3938 Punkte./bek/mis