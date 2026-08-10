Aktien Frankfurt Eröffnung: Solider Start in Sichtweite des Rekordes

10.08.26 09:14 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX behält am Montag mit einem leichten Plus sein Rekordhoch im Visier. Für das deutsche Börsenbarometer ging es kurz nach Handelsstart um 0,1 Prozent auf 26.353 Punkte nach oben. Damit bleibt der Leitindex in Kontakt zur Bestmarke von 26.445 Punkten vom Freitagnachmittag, als US-Jobdaten frischen Schub gegeben und Sorgen vor einer Zinserhöhung gemildert hatten.

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Der MDAX stieg am Freitagmorgen um 0,3 Prozent auf 32.503 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte knapp um 0,1 Prozent zu.

Ein zentrales Thema bleibt der Iran-Krieg mit seinen Auswirkungen auf die Ölpreise, die sich am Montag wenig bewegten. Einen diplomatischen Durchbruch zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus gibt es weiterhin nicht, doch US-Präsident Donald Trump gibt sich gelassen. "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie", sagte der US-Präsident laut dem Nachrichtenportal "Axios".

JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka bleibt derweil optimistisch für Aktien und rechnet mit weiteren Höchstständen - trotz zahlreicher Bedenken der Anleger, die von der Geopolitik über Inflationsangst bis hin zu Konjunktursorgen reichten. Das solide Fundament der Ergebnisentwicklung sowie die alles andere als übertriebene Positionierung der Anleger federten den Markt immer wieder gegen Schocks ab, so Matejka./tih/stk