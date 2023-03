Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabiler Start vor Fed-Entscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed hat sich der Dax (DAX 40) am Mittwoch nach seiner jüngsten Erholung vom Tief seit Anfang Januar stabil gehalten. Der Leitindex notierte zuletzt bei 15 195,03 Punkten.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte verbuchte zur Wochenmitte in der Frühe ein kleines Minus 0,07 Prozent auf 26 998,57 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zeigte sich zugleich mit minus 0,08 Prozent bei 4178,05 Punkten ebenfalls nahezu unverändert.

Nach den Bankturbulenzen hatte zuletzt die Notfall-Übernahme der Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) durch die UBS als Balsam gewirkt, ebenso wie das Versprechen der US-Regierung, wenn nötig weitere Hilfen für angeschlagene Banken des Landes zu mobilisieren. Nun richten sich die Blicke aber auf die Fed.

Die Notenbank gibt am Abend ihren Leizinsentscheid bekannt. Fed-Chef Jerome Powell hatte noch vor wenigen Wochen wegen der Inflation eine härtere Gangart in der Zinswende signalisiert, doch angesichts der jüngsten Bankturbulenzen rechnet inzwischen niemand am Markt mehr damit. Stattdessen gilt ein kleinerer Zinsschritt um 25 Basispunkte als das wahrscheinlichere Szenario, einige Beobachter halten sogar eine Zinspause für möglich./tav/mis