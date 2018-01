Aktien Frankfurt Eröffnung: Starker Euro sorgt für Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der starke Euro hat am Montag den deutschen Aktienmarkt belastet. Der ungebrochene Rekordlauf der US-Börsen verblasste vor diesem Hintergrund, zumal an den asiatischen Handelsplätzen die Gewinne zuletzt abbröckelten. Da in den USA die Aktienmärkte zum Wochenstart feiertagsbedingt geschlossen bleiben werden, dürften die Handelsumsätze allerdings gering sein.

Der deutsche Leitindex verlor im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 13 214,07 Punkte. Der MDAX der 50 mittelgroßen deutschen Unternehmen gab um 0,34 Prozent auf 26 840,88 Punkte nach. Der Technologie-Index TecDAX büßte 0,39 Prozent auf 2653,43 Punkten ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank zugleich um 0,15 Prozent auf 3607,14 Punkte.

Die Gemeinschaftswährung der Eurozone legte über Nacht im asiatischen Handel weiter zu und hält sich mit gut über 1,22 Euro pro Dollar derzeit auf dem höchsten Stand seit drei Jahren. Ein stärkerer Euro hatte den Dax nach einem beeindruckenden Start ins neue Jahr in der Vorwoche bereits belastet./ck/jha/