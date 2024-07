Aktien Frankfurt Eröffnung: Starker Wochenstart nach Frankreich-Wahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl ist der deutsche Aktienmarkt mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 1,04 Prozent auf 18 425,66 Punkte, nachdem er den Monat Juni und das zweite Quartal mit negativer Bilanz beendet hatte. Der MDAX gewann am Montagmorgen 1,21 Prozent auf 25 480,08 Punkte.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) ging es um rund 1,8 Prozent nach oben. Der Pariser CAC 40 schwang sich gar um 2,6 Prozent nach oben, nachdem er am Freitag auf ein Tief seit Januar gefallen war. Seit Präsident Emmanuel Macron infolge der für ihn schlecht gelaufenen Europawahl das französische Parlament aufgelöst und staatliche Neuwahlen angekündigt hatte, war der Cac 40 um knapp 6 Prozent abgesackt.

In Frankreich kämpfen Rechtsnationale und bürgerliche Parteien nach der ersten Runde der Parlamentswahl um die Macht im Land. Marine Le Pens Rassemblement National (RN) hofft nach ihrem erwartungsgemäßen Erstrundensieg, die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu holen und so an die Regierung zu kommen. Ihr Vorsprung ist aber weniger deutlich ausgefallen als befürchtet./edh/mis