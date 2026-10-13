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Aktien Frankfurt Eröffnung: Techwerte armer Dax legt moderat zu

Aktien Frankfurt Eröffnung: Techwerte armer Dax legt moderat zu
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DAX 40
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts leicht nachgebender Ölpreise und trotz eines weltweit erneut unter Druck geratenen Technologiesektors hat der DAX am Dienstag moderat zugelegt. Der nur mit wenigen Techaktien bestückte deutsche Leitindex gewann kurz nach dem Handelsstart 0,3 Prozent auf 25.337 Punkte. Am Vortag war er noch an der in diesem Bereich verlaufende 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, zurückgeprallt. Nun bleibt abzuwarten, ob diesmal ein Sprung darüber wieder gelingt. Nach unten hin wird der Dax von der für den längerfristigen Kursverlauf relevante 200-Tage-Linie bei etwas über 24.860 Zählern gestützt.

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Der MDAX stieg am Morgen zugleich um 0,2 Prozent auf 30.177 Punkte. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, zeigte sich unterdessen prozentual unverändert zum Vortagesschluss.

"Berichte über die Entwicklung leistungsfähiger KI-Chips durch das chinesische Unternehmen CXMT lösen aktuell massive Gewinnmitnahmen bei Halbleiteraktien in Südkorea und anderen asiatischen Märkten aus", erklärte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Die technologische Konkurrenz aus dem Reich der Mitte nährt die Sorge, wie lange sich die hohen Bewertungen und Gewinnmargen der etablierten Chipkonzerne noch rechtfertigen lassen."

Die Marktexperten der Dekabank schrieben in ihrem Morgenkommentar: "Der Ausverkauf der Halbleiterwerte verschärft sich, nachdem der Broadcom-Chef vor zu hohen Erwartungen an KI und vor Finanzierungsproblemen beim Ausbau gewarnt hat."/ck/stk

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

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