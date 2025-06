Aktien Frankfurt Eröffnung: US-Angriff auf Iran belastet den Dax

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen dürften die geopolitischen Sorgen der Anleger am Montag wieder größer werden. Der DAX fiel in den Anfangsminuten um 0,55 Prozent auf 23.222 Zähler. Der deutsche Leitindex näherte sich damit wieder seinem Freitagstief und einem erneuten Test seiner 50-Tage-Durchschnittslinie. Für den MDAX ging es um 0,65 Prozent bergab auf 29.175 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) verlor knapp ein halbes Prozent an Wert.

Wer­bung Wer­bung

Die USA hatten sich am Wochenende dem Krieg Israels gegen den Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump weckt international Befürchtungen über eine Ausweitung des Krieges im Nahen Osten. Mit dem überraschend schnellen Angriff übergingen die Vereinigten Staaten europäische Staaten, die noch am Freitag mit Teheran über weitere Verhandlungen im Streit über das iranische Atomprogramm gesprochen hatten.

Laut den Experten der ING ist es nun die große Frage, wie der Iran auf diese Attacke reagiert. Ein großes Risiko bestehe darin, dass der Iran versuche, den für den Schiffsverkehr durch die für den Öltransport wichtige Straße von Hormus zu unterbrechen. "Die Versorgungsrisiken für die Energiemärkte haben angesichts der Unsicherheit über die Vergeltungsmaßnahmen des Iran deutlich zugenommen", schrieben die Niederländer./tih/stw