DAX24.220 +0,8%ESt505.378 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1723 +0,4%Öl65,90 -0,3%Gold3.362 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe
RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Frankfurt Eröffnung: US-Rekordlauf treibt Dax nach oben

13.08.25 09:18 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: US-Rekordlauf treibt Dax nach oben | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.220,0 PKT 195,2 PKT 0,81%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
21.681,9 PKT 296,5 PKT 1,39%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
43.274,7 PKT 556,5 PKT 1,30%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei leicht schwächeren Börsentagen stehen die Signale für den DAX am Mittwoch wieder auf Grün. Unterstützung liefern Rekorde an Wall Street und Nasdaq in den USA am Vortag, wo die Inflationsdaten für Juli positiv aufgenommen worden waren. Auch die Börsen Asiens stiegen an diesem Morgen und der japanische Nikkei-Index erreichte dabei ebenfalls ein neues Rekordhoch. Zudem wurden weitere Quartalsberichte von Unternehmen hierzulande überwiegend positiv aufgenommen.

Wer­bung

"Der Optimismus kennt aktuell keine Grenzen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung in den USA habe am Vortag neue Nahrung erhalten. "Nach den Inflationsdaten wird die Wahrscheinlichkeit sinkender Zinsen im September jetzt mit 96 Prozent gepreist."

Kurz nach dem Börsenstart legte der deutsche Leitindex um 0,6 Prozent auf 24.170 Punkte zu. Das vor rund einem Monat erreichte Rekordhoch von 24.639 Punkten bleibt erreichbar, auch wenn es im Bereich von 24.500 Punkten Widerstände gibt.

Der MDax stieg am Morgen um 0,7 Prozent auf 31.205 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent auf 5.363 Zähler nach oben.

Wer­bung

Geopolitisch richtet sich der Fokus an den Kapitalmärkten bereits auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag. Europäer und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchten, dass die Zukunft der Ukraine dabei womöglich über ihre Köpfe hinweg entschieden werden könnte./ck/stk

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

11:18ROUNDUP: VW-Dachholding Porsche SE kappt Jahresprognose - Rüstung im Visier
11:11Treffen zwischen Trump und Putin rückt näher: DAX mit Kursgewinnen
11:00Reisezeit an der Börse – DAX legt zu, TUI trotzt der Hitze
11:00Reisezeit an der Börse – DAX legt zu, TUI trotzt der Hitze
10:53DAX Prognose für Mittwoch, 13.08.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
10:23Gewinneinbruch bei Volkswagen-Großaktionär Porsche SE
10:02OTS: Haufe Group / Stabil durch Wandel: Haufe Group bleibt sicher auf ...
10:00Börse: Dax von US-Rekorden getrieben, Eon- und Renk-Aktien im Plus
mehr